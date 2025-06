Genova, martedì rubinetti senz’acqua a Sestri Ponente: le vie coinvolte

Genova – Possibili disagi per residenti e commercianti del quartiere genovese di Sestri Ponente che nella giornata di martedì 10 giugno dovranno fare i conti con l’interruzione idrica che andrà avanti per gran parte della giornata lavorativa.

Come comunicato da Iren Acqua, i lavori, che si rendono necessari per consentire le attività di manutenzione programmate sulla rete idrica, inizieranno alle ore 8 e termineranno alle ore 18. Ecco, di seguito, le vie coinvolte:

• Via Borzoli tra Via Giotto ed il civ. 40

• Via A. Negrone

• Via Calda

• Via Sparta fino al civ. 24

• Via Concordia

• Via V. Leonardi

• Via Ottava Società Case

• Passo Ruscarolo

• Via P.D. da Bissone

• Via Borzoli

• Via Priano fino al civ. 4

• Via Siffredi tra Via dell’Acciaio e Via Giotto

• Via Giotto

• Vie limitrofe

Inoltre, si legge nella nota pubblicata, “abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere

posticipati al giorno lavorativo seguente”.

Con l’arrivo dell’estate e con il progressivo aumento delle temperature, questo genere di lavori aumenta notevolmente i disagi non solo dei commercianti, spesso costretti a limitare o interrompere alcune delle loro attività, ma anche dei cittadini coinvolti.

