Gaza, nel porto di Genova protesta contro il trasporto di armi via nave

Genova – Un centinaio di persone ha partecipato, questa mattina, al presidio di protesta presso il varco di Ponte Etiopia, nel porto, contro l’arrivo della portacontainer Contship ERA della compagnia israeliana ZIM che era stata bloccata e costretta a scaricare un carico di 14 tonnellate di componenti per mitragliatrici e munizionamento vario diretto a rifornire l’esercito di Israele impegnato nell’occupazione sanguinosa della Striscia di Gaza.

La nave è attraccata al porto di Genova ma senza il suo carico contestato dai marittimi francesi a Marsiglia. Oggi è stata accolta tra le proteste dei portuali del Calp che già protestarono contro le navi cariche di elicotteri da guerra e carri armati destinati alla guerra tra Arabia Saudita e Yemen. Una scelta che ottenne il plauso di Papa Francesco che volle incontrare una delegazione di portuali genovesi complimentandosi per il loro impegno per la pace.

I portuali genovesi hanno sempre rivendicato il rispetto della Costituzione italiana che, all’articolo 11 recita che: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Un dettato che non consente, a rigor di logica, che i porti italiani possano ospitare navi che trasportano armi da guerra al di fuori delle specifiche prescrizioni dell’ONU.

Le Nazioni Unite considerano l’aggressione di Israele alla Palestina come ingiusta e denunciano che il Governo israeliano e l’esercito siano colpevoli di “genocidio” e di “crimini contro l’Umanità”.

“Grazie ai portuali marsigliesi la nave è arrivata vuota – spiegano al Calp – ma sappiamo che ogni nave ZIM è un anello della catena della guerra. E sappiamo che la logistica italiana – con i porti, gli scali e i depositi militari – è sempre più coinvolta nel traffico di morte”.