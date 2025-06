Genova, gatto decapitato a Sestri, oggi presidio di protesta

Genova – Un presidio di protesta, nel parcheggio della Marina di Sestri Ponente, per chiedere giustizia per il gattino decapitato. Sono già numerose le associazioni ambientalista che hanno dato la loro adesione alla manifestazione che si terrà questo pomeriggio, dalle 17, nel posto dove alcuni giorni fa è stata ritrovata la testa di un gattino.

Il macabro ritrovamento ha suscitato un’ondata di sdegno e la denuncia della associazioni che chiedono che venga fatta luce sull’episodio che potrebbe nascondere il gesto di uno squilibrato, che potrebbe poi rivolgere la sua violenza contro le persone, o una forma di intimidazione nei confronti di qualcuno.

L’appuntamento nel pomeriggio radunerà quanti credono che l’episodio non vada sottovalutato per la sua gravità e chiedono alle forze dell’ordine di intensificare le indagini per identificare l’autore della barbarie.

Il corpicino del gatto, un cucciolo di qualche mese al massimo, non è stato ritrovato e si presume che il gatto sia stato decapitato altrove per poi far ritrovare la testa nel parcheggio.

Nella zona ci sono moltissime telecamere e le riprese potrebbero aiutare a trovare l’autore (o gli autori) del gesto.

L’associazione animalista centopercentoanimalisti ha offerto una taglia di mille euro a chi darà informazioni utili a far identificare l’autore del terribile gesto.

(Foto di Archivio)