Genova, morto il pedone travolto in via Donato Somma a Nervi

Genova – Non ce l’ha fatta il pedone travolto in via Donato Somma, nel quartiere di Nervi, nel levante genovese. L’uomo era ricoverato all’ospedale San Martino da giovedì scorso quando era stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada.

Il mezzo a due ruote lo aveva colpito in pieno, scaraventandolo per aria e poi a terra. Nell’impatto, violentissimo, il pensionato aveva riportato gravi ferite e lesioni ed era stato trasferito d’urgenza, in codice rosso, in ospedale.

Le sue condizioni sono rimaste critiche sino alle ultime ore quando la situazione è peggiorata all’improvviso, senza lasciare scampo al pedone ferito.

L’incidente era avvenuto giovedì 5 giugno, intorno alle 8 del mattino e sembra che l’uomo non attraversasse sulle strisce.

In corso la ricostruzione degli eventi per stabilire le responsabilità dell’incidente mortale