Genova, partorisce in ospedale e scappa con la figlia

Genova – Ha finto di aver accettato la decisione di dare in adozione la figlia appena nata e poi ha progettato la fuga ed ora sono entrambe introvabili. Una corsa contro il tempo per cercare di ritrovare madre e figlia, nel capoluogo ligure, scomparse nel nulla, mercoledì scorso e protagoniste di una fuga per non essere divise.

Ad architettare la fuga una neo mamma che aveva ricevuto dagli assistenti sociali la terribile notizie che la piccola, appena partorita, sarebbe stata data in affido. Una decisione che la donna non ha mai davvero accettato pur non avendo dato segni di rabbia o indecisione prima di mercoledì quando, approfittando di un momento di distrazione del personale medico e dopo aver chiesto di passare un pò di tempo con la piccola nata da poco, è fuggita senza lasciare traccia.

All’ospedale Villa Scassi dove la donna ha partorito è arrivata la terribile comunicazione, il Tribunale dei Minori, valutato che la madre non avrebbe potuto occuparsi della piccola appena nata, ne disponeva l’affido temporaneo ad una famiglia. La donna ha cercato di opporsi ma poi ha finto di “accettare” la decisione per il bene della piccola e forse ha iniziato a studiare un piano per ribellarsi e per non lasciare la bambina che aveva partorito e dalla quale non riusciva a separarsi.

Una situazione delicata la sua, perchè non si decide con animo leggero di separare madre e figlia ma che, al momento, non è nota.

La donna ha approfittato di un momento critico e si è allontanata dall’ospedale con la bambina. Una fuga disperata che, al momento, preoccupa tutte le persone che conoscono la vicenda perché la neo mamma e la piccola non hanno lasciato tracce e da mercoledì nessuno le ha più viste.