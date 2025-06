Genova, auto contro autobus in via Tolemaide, due feriti

Genova – Grave incidente stradale, intorno alle 18,15 all’incrocio tra corso Torino e via Tolemaide, nel quartiere della Foce. Coinvolta una vettura che ha urtato un autobus.

L’auto, per cause da accertare, ha urtato con forza la parte anteriore contro un bus in transito. Nell’impatto, oltre alle due persone a bordo della vettura sono rimaste feriti anche tre passeggeri del mezzo pubblico.

I passeggeri sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Martino tutti in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese con l’ambulanza 3-273 e l’automedica Golf 1 è intervenuta insieme ad altre quattro ambulanze di altre pubbliche assistenze alla confluenza fra Corso Torino e via Tolemaide.

I due occupanti dell’auto, marito e moglie, sono stati estratti dalle lamiere e affidati alle cure del personale sanitario. Sembra abbiano riportato un sospetto trauma toracico con dolore al collo. Sono stati trasferiti all’ospedale Galliera in codice giallo.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.