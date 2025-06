Meteo Liguria, ancora nuvole e tempo instabile, migliora da domani

Il passaggio di una perturbazione sul settore settentrionale dell’arco alpino determinerà un flusso umido meridionale verso la Liguria, specie nella prima parte di giornata ma già si delinea un rinforzo dell’anticiclone ad inizio della prossima settimana che porterà al ritorno di correnti più secche settentrionali che favoriranno condizioni di tempo in prevalenza soleggiato e con temperature in aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 8 giugno 2025:

Al mattino, molte nubi sul centro-levante regionale, saranno possibili pioviggini o brevi piovaschi in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Asciutto con cieli poco o, al più, parzialmente nuvolosi su imperiese e savonese occidentale.

Dalle ore centrali del giorno, progressivo diradamento della nuvolosità, che, nelle ore pomeridiane, tenderà a concentrarsi in corrispondenza dei rilievi.

In serata, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Venti moderati a rotazione ciclonica, attese raffiche fino a tesi o forti, specie sui versanti padani.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo e, in serata, sul levante.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Sulla costa temperature minime tra +17°C/+21°C e massime tra +22°C/+27°C

Nell’interno temperature minime tra +9°C/+18°C e massime tra +18°C/+25°C