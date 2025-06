Referendum, alle 19 in Liguria ha votato il 20,5% degli elettori, in Italia il 16,5%

La Liguria supera la media nazionale dell’affluenza alle urne per votare i cinque referendum ma è ancora ben lontana dal quorum previsto per la validità.

Alle ore 19 di oggi, domenica 8 giugno, infatti, i dati dei seggi indicano che nella nostra regione ha già votato il 20,5 % degli aventi diritto. Un dato bel superiore alla media nazionale, ferma al 16,5% ma che non consente di star tranquilli gli organizzatori visto che, per essere valido, un Referendum deve registrare la partecipazione del 50% dei votanti più uno.

I seggi resteranno aperti sino alle 23 di questa sera e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 9 giugno. C’è dunque ancora tutto il tempo per recarsi alle urne ed esprimere il proprio parere sui cinque quesiti referendari, 4 per riformare l’attuale disciplina del Lavoro ed uno per la cittadinanza italiana alle persone che risiedono nel nostro Paese per più di cinque anni.

Gli organizzatori ricordano che è anche possibile andare al voto e rifiutare le schede di quei referendum per i quali non si intende esprimere un voto.