Serra Riccò, capriolo cade in piscina e rischia di affogare

Serra Riccò (Genova) – Hanno sentito dei rumori provenienti dal giardino ed hanno scoperto che un capriolo era caduto nella vasca e rischiava di morire affogato. Brusco risveglio, nella notte, per una famiglia residente in località Castagna di Serra Riccò, nell’immediato entroterra genovese, e rocambolesco salvataggio dei vigili del fuoco intervenuti sul posto.

I pompieri hanno deciso di costruire una sorta di rampa utilizzando una scala e alcuni bancali in legno e consentendo all’animale di uscire “da solo” dall’acqua.

Il capriolo è stato poi immobilizzato e trasferito nel bosco vicino dove è stato liberato.