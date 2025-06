Genova, la neo sindaca Silvia Salis presenta la Giunta

Genova – Aveva promesso consultazioni rapide e così è stato. La neo sindaca Silvia Salis, eletta al primo turno nelle elezioni del 26 e 26 maggio scorso, presenterà questo pomeriggio la sua Giunta.

L’appuntamento è per le 17 nel Salone di Rappresentanza quando Salis scioglierà le riserve e pronuncerà i nomi degli assessori e del team che guiderà con lei Palazzo Tursi e la città di Genova.

Le ultime settimane sono state molto intense per gli incontri, le consultazioni con i partiti e i movimenti che compongono la sua nuova Maggioranza e sino all’ultimo alcune “caselle” sono rimaste da completare, in particolare quella della Cultura.

Presentata la Giunta la neo sindaca sembra intenzionata ad una campagna di “trasparenza” per fotografare la situazione su molti dei progetti e delle opere rimaste in sospeso rispetto alla passata amministrazione. Nessuno vuole ammetterlo pubblicamente ma sembra che ci siano “criticità” sul lavoro svolto sin qui e che sia volontà di molti amministratori, a partire dai Municipi – e probabilmente della stessa sindaca, di fare un punto della situazione per non trovarsi a gestire “sorprese” che verrebbero a quel punto imputate alla nuova amministrazione.

Progetti, grandi opere e scelte del passato verranno esaminati e controllati per valutare lo stato di “avanzamento lavori” e poi verrebbe spiegato ai genovesi se è “tutto a posto” o se invece ci sono delle problematiche da risolvere e che, ovviamente, non potranno essere imputate al nuovo corso di Palazzo Tursi.