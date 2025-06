Genova, la sindaca Salis presenta la Giunta, prevalgono le donne

Genova – La squadra della neo sindaca Silvia Salis è pronta ed è stata presentata ufficialmente alla Stampa nel pomeriggio di oggi.

La neo eletta prima cittadina ha tenuto per sè la delega allo Sport ed ha sciolto le riserve – le ultime in verità – sull’assessorato alla Cultura che andrà a Giacomo Montanari, attivissimo nei grandi eventi come i Rolli Days.

L’assessorato ai Trasporti viene affidato a Emilio Robotti di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs).

Per vice sindaco Salis ha scelto Alessandro Terrile del Partito Democratico che assumerà deleghe molto importanti come quella del Porto, del Bilancio e delle Partecipate (Amiu, AMT in primis).

Tiziana Beghin del Movimento 5 Stelle assume l’incarico di asessore al Commercio e al Turismo mentre Massimo Ferrante (PD) dirigerà i Lavori Pubblici, le Infrastrutture e la Protezione Civile.

Per Cristina Lodi di Azione l’assessorato al Sociale e alle Scuole mentre Francesca Coppola (AVS) ricoprirà l’incarico di assessore all’Urbanistica.

Ci sarà poi Rita Bruzzone (Pd) al Personale e Decentramento.

Completano la rosa, decisamente al femminile, Silvia Pericu (PD) che guiderà l’assessorato all’Ambiente e Arianna Viscogliosi (Italia Viva) alla Sicurezza.