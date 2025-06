Genova, rapina e aggredisce un uomo allo sportello del bancomat: 29enne arrestato

Genova – A seguito di lunghe e accurate indagini condotte dalle forze dell’ordine, è stato individuato ed arrestato il presunto responsabile della violenta rapina avvenuta lo scorso mese di marzo in piazza Santa Sabina, nel centro storico genovese.

Secondo quanto ricostruito, il 29enne si sarebbe avvicinato ad un uomo che aveva appena terminato di prelevare allo sportello del bancomat, gli avrebbe sottratto il portafogli e l’avrebbe spinto con violenza a terra.

Nella caduta la vittima ha riportato alcune ferite e contusioni, che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto all’ospedale, dove è stato dimesso con dieci giorni di prognosi.

Sul posto erano intervenuti anche gli agenti di polizia, che avevano immediatamente dato il via alle indagini visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e nei negozi dove il malvivente aveva pagato con il bancomat da poco rubato.

Il 29enne è stato rintracciato e identificato tra le vie del centro storico e, a quel punto, nei suoi confronti è scattato l’arresto.

