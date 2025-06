Referendum, riaperti i seggi, si può votare sino alle 15

Hanno riaperto questa mattina alle 7 e chiuderanno definitivamente alle 15 i seggi di voto per i cinque Referendum su lavoro e cittadinanza.

Ieri sera, alle ore 19, l’affluenza al voto ha raggiunto il 20,5% in Liguria.

L’affluenza più alta a Genova (22%), la più bassa a Imperia (13,7%) mentre alla Spezia l’affluenza è stata del 20,04% e a Savona del 19,69%.

Dati comunque superiori alla media nazionale, ferma al 16%.

C’è dunque tempo sino alle 15 per esprimere il proprio voto sui quesiti referendari e per consentire il raggiungimento del Quorum necessario alla loro validità con almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.