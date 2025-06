Referendum, seggi chiusi. Il quorum non è stato raggiunto, i dati definitivi sull’affluenza

Genova – Hanno chiuso definitivamente alla 15 del pomeriggio di oggi, lunedì 9 giugno, i seggi per il Referendum su lavoro e cittadinanza. Le urne sono rimaste aperte dalle ore 7 alle ore 23 di ieri e dalle ore 7 alle ore 15 di oggi. Nel capoluogo è la seconda volta in quindici giorni in cui i cittadini si recano al voto, dopo le Elezioni Comunali del 25-26 maggio scorsi.

Come era prevedibile dopo gli aggiornamenti sull’affluenza comunicati ieri, il quorum (50%+1 degli aventi diritto) per tutti e cinque i quesiti non è stato raggiunto e i referendum sono quindi falliti.

Si è in attesa al momento di scoprire i dati finali sull’affluenza sia in Liguria che nel resto d’Italia.

AFFLUENZA ITALIA: 30,16% (53.684 su 61.591)

AFFLUENZA LIGURIA: 34,62% (1.398 su 1785)

in aggiornamento

