Calice Ligure, biker tedesca cade sul Sentiero del Cacciatore

Calice Ligure (Savona) – Stava percorrendo il sentiero del Cacciatore, in zona Madonna della Guardia, nel comune di Calice Ligure, quando ha perso il controllo della bici ed è caduta rovinosamente a terra. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per una biker tedesca questo pomeriggio è caduta mentre percorreva il sentiero in bici e si è procurata un brutt trauma cranico e alla spalla.

Fortunatamente la giovane è riuscita ad allertare i soccorsi e sul posto sono arrivati gli uomini della stazione di Finale Ligure del Soccorso Alpino Liguria, in collaborazione con il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco.

La paziente è stata stabilizzata sul posto e successivamente trasportata con l’elicotttero Grifo del 118 in ospedale dove è stata ricoverata per accertamenti.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.