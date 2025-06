Chiavari, sirene di emergenza per il torrente Entella, presto le prove

Chiavari – Sirene che suonano per avvisare la popolazione del rischio esondazione del torrente Entella. Fortunatamente si tratta solo di esercitazioni e di “prove” tecniche destinate a mettere alla prova il sistema ma che potrebbero mettere in allarme la popolazione. Per questo motivo la Protezione Civile del Comune di Chiavari comunica alla cittadinanza di aver programmato per venerdì 13 e lunedì 16 giugno due prove tecniche per testare un nuovo sistema di allertamento sonoro lungo il fiume Entella.

Si tratta di un test che vedrà l’attivazione di una sirena in diversi punti compresi tra il ponte della Libertà e via Parma nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 14. La sirena verrà azionata più volte in ciascun punto, con segnali sonori di breve durata.

“Queste prove rappresentano il primo passo verso la futura installazione di un impianto acustico di emergenza sull’Entella, che ci auguriamo di poter attivare non appena saranno concluse le valutazioni tecniche in merito. L’obiettivo è testarne l’efficacia acustica – spiega l’assessore alla Protezione Civile, Alessandra Ferrara – Andrebbe così ad affiancarsi ai dispositivi già in funzione lungo il torrente Rupinaro, ampliando la rete di sicurezza e informazione della popolazione. La protezione dei cittadini passa anche attraverso la capacità di comunicare rapidamente in caso di pericolo, e questo sistema va in quella direzione”.