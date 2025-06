Genova, controlli nel centro storico: arrestati due spacciatori

Genova – A seguito di attività di controllo e prevenzione effettuate nel centro storico genovese da parte dei Carabinieri, sono stati arrestati due spacciatori che sono stati colti in flagrante dai militari dell’arma.

Il primo episodio ha visto come protagonista un 26enne, che è stato sorpreso mentre cedeva 10 grammi di hashish ad un 50enne (poi segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze). Il secondo, invece, ha portato all’arresto di un 18enne che stava cedendo alcune dosi di crack ad un 45enne (anche lui segnalato come assuntore) ed è stato trovato in possesso di circa 200 euro in contanti considerati provenienti dall’attività illecita.

Nei confronti di entrambi è scattato l’arresto e il trasporto nel carcere genovese di Marassi.

