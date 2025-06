Genova, Oktoberfest torna a ottobre e cerca personale

Genova – Il prossimo Oktoberfest di Genova si terrà da giovedì 11 a domenica 28 settembre 2025, come da tradizione, nella centrale Piazza della Vittoria. Sarà la quindicesima edizione per quella che rimane l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità tedesche fuori dai confini della Germania, organizzata da Alessio Balbi e dallo stesso staff che ideò la manifestazione nel 2005.

In attesa dell’evento, che per diciotto giorni porterà a Genova un angolo di Monaco di Baviera con gastronomia, musica e atmosfera tipiche del luogo, sono aperte le preselezioni del personale che andrà a comporre lo staff. Sono circa un centinaio le posizioni di lavoro aperte come portabirre, spillatori, sparecchiatori e allestitori. Per candidarsi è obbligatorio essere maggiorenni e sono gradite eventuali esperienze pregresse nel settore. È richiesta inoltre la disponibilità per tutta la durata dell’evento, oltre a serietà, entusiasmo e volontà. Per candidarsi è necessario compilare il form disponibile al link https://www.oktoberfestgenova.com/lavora_con_noi/. Le persone scelte verranno contattate via e-mail e chiamate per le selezioni in presenza.

È inoltre aperta la call “Crea il manifesto ufficiale di Oktoberfest 2025”, un’iniziativa rivolta a grafici, artisti e creativi per la selezione dell’immagine che rappresenterà la quindicesima edizione dell’evento. «Il coinvolgimento del pubblico nella creazione del manifesto rappresenta come da tradizione il primo passo verso la nuova edizione dell’evento – spiega l’ideatore e organizzatore di Oktoberfest Genova Alessio Balbi – L’illustrazione scelta sarà stampata su tutto il materiale promozionale dell’evento, sui gadget ufficiali e sui boccali da collezione. Il concorso è gratuito e aperto a tutti, dai cittadini genovesi e liguri ai tanti appassionati alla nostra manifestazione che ci seguono da tutta Italia. Spazio alla fantasia: il tema del manifesto è libero, al fine di permettere ai partecipanti di esprimere al meglio la propria creatività. L’unica richiesta è quella di ispirarsi ai valori che contraddistinguono l’Oktoberfest di Genova così come quello di Monaco, ovvero la convivialità, il tipico folklore bavarese e il divertimento».

I progetti dovranno essere spediti via mail entro e non oltre il 30 giugno 2025 a [email protected]. Una giuria di esperti selezionerà i tre progetti finalisti che verranno pubblicati sul sito web www.oktoberfestgenova.com dove anche il pubblico potrà esprimere la propria preferenza. La scelta finale sarà a cura della giuria (grafica e istituzionale, quest’ultima rappresentata dal console onorario della Germania a Genova), che considererà anche le preferenze espresse online come elemento consultivo. La persona selezionata vedrà la propria opera utilizzata su tutto il materiale ufficiale di Oktoberfest Genova 2025 e riceverà un contributo di 500 euro per la cessione dei diritti di utilizzo.

