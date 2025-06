Genova, in centro clochard colpito al petto con un paio di forbici

Genova – Lo hanno trovato sanguinante e con una brutta ferita al petto e lui, prima di essere trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Galliera ha raccontato di essere stato aggredito e ferito da una persona.

L’allarme è scattato questa sera, in largo XII ottobre, in pieno centro cittadino. Alcuni passanti hanno chiamato il 112 segnalando un uomo a terra con una vistosa macchia di sangue sul petto.

Intorno alle 19:30, l’ambulanza della Croce Bianca Genovese – Distaccamento Carignano e l’automedica Golf 1 sono intervenute in largo XII Ottobre, dove un senza fissa dimora di circa 50 anni ha riferito di essere stato colpito da una forbiciata al petto, riportando una ferita lacero-contusa.

L’aggressore si era allontanato.Il ferito è stato ospedalizzato in codice giallo, poi declassato a verde, all’ospedale Galliera.

Indagano le forze dell’ordine

