Meteo Liguria, tempo soleggiato e stabile e temperature in aumento

Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo va rafforzandosi favorendo condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla Liguria con un deciso aumento delle temperature. Condizioni che dovrebbero mantenersi stabili almeno sino al prossimo week-end.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 10 giugno 2025

Mattinata stabile e soleggiata su tutta la regione, con qualche cumulo innocuo sui versanti padani occidentali entro l’alba.

Nuvolosità sparsa sulle dorsali Appenniniche a partire dalle ore centrali con veloci e isolati rovesci possibili sulle vette della Val d’Aveto; Asciutto altrove con cieli pressoché sereni fino a fine periodo.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali a partire da metà mattinata fino al tardo pomeriggio.

Possibili fenomeni di “compressione” nelle vallate del Savonese e del Genovesato centro-occidentale in mattinata e in serata.

Mare poco mossi o quasi calmi in mattinata; Poco mosso o localmente mosso a Ponente nel corso del pomeriggio.

Temperature minime in aumento sui versanti marittimi, specialmente nelle zone interessate da “compressione” del Centro-Ponente, ove sussistono le possibilità di avere una “notte tropicale” ovvero con temperature che non scendono mai al di sotto dei 20 gradi centigradi.

( da definizione: “ɴᴏᴛᴛᴇ ᴅᴜʀᴀɴᴛᴇ ʟᴀ ǫᴜᴀʟᴇ ʟᴀ ᴛᴇᴍᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀ ɴᴏɴ ꜱᴄᴇɴᴅᴇ ᴍᴀɪ ᴀʟ ᴅɪ ꜱᴏᴛᴛᴏ ᴅᴇɪ 𝟤𝟢°ᴄ “). Massime in generale aumento con valori superiori ai +30°C: in costa tra tarda mattinata e primo pomeriggio e nell’entroterra nel corso del pomeriggio.

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+25°C e massime tra +27°C/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +11°C/+19°C e massime tra +21°C/+33°C