Auto in fiamme sull’autostrada A10 tra Albenga e Andora

Albenga (Savona) – Ancora un’auto in fiamme sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia e ancora traffico nel caos sul tratto autostradale

Questa volta è successo nel tratto tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia.

Intorno alle 21,30 il conducente del mezzo viaggiava verso ponente quando si è accorto del fumo che usciva dal cofano ed ha fatto a tempo ad accostare prima che la vettura venisse avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Savona che hanno domato rapidamente le fiamme. Nel frattempo il traffico si è fermato e si sono registrati disagi alla circolazione per tutta la durata dell’intervento di soccorso.

Fortunatamente non si registrano feriti e sono incorso le operazioni di bonifica.

