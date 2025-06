Autostrade, pomeriggio di traffico in A10 e in A7

Genova – Altro pomeriggio di traffico e lunghe code sulle Autostrade della Liguria, in particolare per quelle intorno a Genova. Decine di macchine incolonnate lungo l’A10, nello specifico nel tratto compreso tra il casello di Varazze e quello di Arenzano. Accade nella carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo, con decine di macchine che si trovano incolonnate nel traffico e con la coda che ha raggiunto alcuni chilometri di lunghezza.

Inoltre, non è stata ancora del tutto risolta la situazione lungo l’A7, nel tratto compreso tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, dove questa mattina un camion ha perso il carico con pesanti ripercussioni sulla circolazione. A diverse ore dall’accaduto, si registra ancora un chilometro di coda.

Infine, la presenza di un veicolo in avaria sta causando code e rallentamenti nei pressi del bivio A7/A10 e in quello A7/A12, in entrambi i casi in direzione Milano.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]