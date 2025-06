Finale Ligure, aggrediscono e mandano all’ospedale tre giovani: denunciati

Finale Ligure (Savona) – Sono stati denunciati i tre giovani ritenuti responsabili di quanto avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 giugno a Finale Ligure, dove una coppia formata da un ragazzo e una ragazza di 27 e 28 anni è stata violentemente aggredita.

Secondo quanto emerso, a seguito di un diverbio per futili motivi, i tre avrebbero aggredito la coppia, colpendo con violenza il giovane con una bottiglia di vetro e ferendolo alla testa e al collo. Inoltre, avrebbero anche derubato del portafoglio il ragazzo e, una volta visto che al suo interno non erano presenti contanti, avrebbero strappato il documento d’identità e lanciato l’oggetto per terra. Il tutto, prima di far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali hanno avviato le indagini e ascoltato le testimonianze delle vittime e dei presenti, e i sanitari del 118, che hanno trasportato i due feriti all’ospedale. Entrambe le vittime dell’aggressione hanno riportato delle ferite: il ragazzo guaribili in quindici giorni, la ragazza in cinque.

I militari dell’arma si sono messi subito alla ricerca dei tre malviventi e li hanno rintracciati qualche ora dopo poco distante dall’accaduto. All’interno dello zaino che avevano con sé, sono stati rinvenuti degli abiti ancora sporchi di sangue. Nei loro confronti è scattata la denuncia.

Inoltre, a seguito di ulteriori accertamenti, è emerso come i tre sarebbero i protagonisti di un’altra aggressione avvenuta poco prima. In questo caso, la vittima sarebbe una giovanissima di appena 19 anni, colpita alla testa con un violento pugno e con una bottiglia di vetro. La giovane, rimasta ferita in maniera seria, è stata trasportata all’ospedale dove le sono state riscontrate delle ferite guaribili in trenta giorni.

