Genova, altri rifiuti ingombranti abbandonati a Sestri Ponente, è polemica

Genova – Ancora un episodio di abbandono di rifiuti ingombranti per strada tra le vie di Genova e, in particolare, tra quelle del quartiere di Sestri Ponente. L’episodio più recente, immortalato da alcuni utenti che l’hanno poi condiviso sui canali social, è avvenuto in via Maroncelli. Lasciati sull’asfalto si possono vedere una griglia di grosse dimensioni, un materasso e quelle che sembrano essere della parti smontate di un divano.

Il tutto, come sempre accade in questa occasioni, abbandonato senza curarsi minimamente del suolo pubblico e dei disagi che possono arrecarsi nei confronti dei pedoni che dovrebbero transitare sul marciapiede con un passeggino o una sedia a rotelle.

L’abbandono ‘selvaggio’ di rifiuti ingombranti è un qualcosa che si registra sempre più spesso in diversi quartieri genovesi.

Le polemiche si dividono tra chi punta il dito contro i cittadini incivili e chi vorrebbe anche maggiori risposte dalle istituzioni per prevenire questi episodi.

