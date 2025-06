Genova, la spiaggia inclusiva di San Giuliano ancora senza rampa

Genova – La stagione balneare è iniziata da più di un mese ma la spiaggia “inclusiva” di San Giuliano, sul lungomare di corso Italia, nell’elegante quartiere di Albaro, non ha ancora la passerella che consente a chi ha problemi di deambulazione di accedere alla battigia.

La segnalazione arriva dagli utenti con disabilità ma anche dalle tante persone che frequentano la spiaggia e vorrebbero che la struttura funzionasse a pieno regime anche per chi ha maggiori problemi negli spostamenti.

“La passerella realizzata appositamente per rendere la spiaggia “inclusiva” – spiegano i segnalatori – non è ancora stata montata o forse potrebbe essere addirittura danneggiata. Nessuno sa dirci perché non viene messa in servizio o riparata e intanto ci sono persone che vorrebbero andare in spiaggia e non possono farlo. Ci sembra una ingiustizia”.

C’è anche ci prova a superare l’ostacolo e a raggiungere la battigia provando a camminare ma la spiaggia è affollata all’inverosimile e se è complesso camminare per una persona senza problemi, figuriamoci per un disabile o anche solamente per un anziano che cammina male.

“Manca anche il cosiddetto “corridoio tutelato” – spiegano i segnalanti – che consentirebbe almeno di avere uno spazio fisico dove camminare per arrivare al mare. Ci domandiamo se esistano dei responsabili e se in Comune sappiano quel che succede”.

Sulle condizioni della spiaggia di San Giuliano interviene anche l’associazione Genova Inclusiva.

“La spiaggia di corso Italia – spiega Marco Macrì, portavoce dell’associazione – è stata al centro di un inverno fitto di riunioni, idee e progettazioni. Un’opportunità concreta per restituire dignità, inclusione e vivibilità a un luogo dal grande potenziale. Eppure, la scorsa giunta comunale ha lasciato che tutto finisse nel dimenticatoio. Tanta propaganda per una carrozzina meccanizzata, che di “rivoluzionario” ha ben poco: non rende autonome le persone con disabilità, ma le vincola comunque alla presenza di un operatore, e in caso di più utenti, a una turnazione. Insomma, più fumo che arrosto”.

“Nel frattempo – prosegue Macrì – anziché abbattere le vere barriere architettoniche con interventi mirati e strutturali, oggi ci ritroviamo con una spiaggia lasciata all’incuria: passatoie rotte, manutenzione assente, e l’ennesima occasione persa. Se la giunta attuale — quella guidata da Salis — ha davvero a cuore l’inclusione, allora ascolti chi quel progetto l’ha elaborato, chi conosce le reali esigenze dei fragili, e non chi ne ha fatto solo una bandiera politica . Quel tratto di mare può e deve diventare un punto di riferimento per l’intera comunità: per i cittadini con disabilità, per le scuole, per i centri estivi, per chiunque creda che accessibilità non sia una parola da campagna elettorale, ma una responsabilità civile”. (Foto da Genova contro il degrado – Facebook)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]