La storia della stazione di Genova Piazza Principe: dalla nascita all’arco demolito

Genova – La stazione di Genova Piazza Principe è una delle due principali stazioni ferroviarie di Genova, oltre che essere una tra le più trafficate ogni giorno in Italia. É difficile immaginare che ci sia qualche genovese che non sia mai salito o sceso su un treno a Principe, ma quanti conoscono la sua storia?

La stazione di Principe venne costruita tra il 1853 e il 1860 nell’ambito della costruzione della linea ferroviaria Genova-Torino e il progetto venne affidato all’architetto Alessandro Mazzucchetti. La stazione venne edificata tra via Andrea Doria, piazza Acquaverde e piazza del Principe, dalla quale prende il nome: a pochi passi, infatti, si trova il Palazzo del Principe Andrea Doria in Fassolo, un edificio del Cinquecento che ancora oggi rappresenta una delle ville storiche del capoluogo.

Come detto, la stazione venne inaugurata ufficialmente nel 1860, ma fino al 1872 non era collegata all’altra stazione principale di Genova, quella di Brignole. La prima, infatti, copriva le linee verso nord (Milano e Torino), la seconda quelle verso sud (Roma).

Soltanto la costruzione della galleria Traversata progettata e inaugurata proprie quell’anno consentì il collegamento diretto tra le due stazioni, aumentando l’efficacia anche del collegamento tra il Nord e il Sud del paese.

Nei decenni successivi il traffico aumentò in maniera esponenziale, grazie allo scavo di ulteriori gallerie e all’ampliamento dagli iniziali due binari ai dieci che si raggiunsero nel 1939. La stazione iniziò piano piano a garantire il collegamento tra Genova e diverse altre parti d’Italia: oggi, oltre che quella metropolitana, copre quelli con Torino, Milano, Ventimiglia, Pisa, Asti e Tortona.

Nell’arco dei decenni sono diversi i cambiamenti, le modifiche e i lavori di ristrutturazione che hanno interessato l’edificio e le aree circostanti: dalla costruzione della fermata della linea metropolitana fino a quella dei due binari sotterranei, passando per i lavori di riqualificazioni iniziati nel 2008 che ne hanno cambiato la fisionomia.

Guardando, però, immagini e scatti che risalgono al secolo scorso, salta all’occhio una curiosità che, più che riguardare la stazione o i binari in sé, riguarda una vecchia ‘appendice’ dell’edificio. Tra piazza Acquaverde e via Andrea Doria, infatti, era presente un arco decorativo a tre luci in continuazione del porticato della stazione. Lì sotto passavano pedoni e veicoli, ma lo stesso arco poggiava su massicci piloni che diminuivano la larghezza della carreggiata: per questo motivo, il 2 ottobre del 1931 fu demolito.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria turismo

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]