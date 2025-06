Ronco Scrivia, scontro auto-camion: un ferito trasportato all’ospedale

Ronco Scrivia (Genova) – Un incidente si è verificato questa mattina nei pressi della frazione di Borgo Fornari, nel comune di Ronco Scrivia, dove una macchina e un mezzo pesante si sono scontrati.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Ad avere la peggio, è stato un uomo di circa 60 anni che si trovava alla guida di uno dei due mezzi incidentati. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

Effettuati tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che i due mezzi si siamo tamponati. Leggere le ripercussioni sul traffico, con la viabilità che è tornata regolare nel giro di poche decine di minuti.

