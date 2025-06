Savona, torna la truffa della merce ordinata e non pagata

Savona – Nuovo tentativo di truffa ai commercianti con la tecnica della “figlia che ritira la merce”. Questa volta il tentato raggiro è andato in scena in corso Mazzini con l’ormai consueta telefonata della “signora Angela” che chiama il negoziante – in questo caso un fornaio – e ordina un discreto quantitativo di merce dichiarando che a breve sarebbe passata la figlia a ritirare quanto ordinato e che poi sarebbe passata lei per pagare.

Inutile dire che, dopo, non passa proprio nessuno e i commercianti ci rimettono la merce.

Con questo trucco sono già state messe a segno diverse truffe ma questa volta il commerciante ha sentito puzza di bruciato e quando la persona si è presentata in negozio ha chiesto il pagamento per poter portare via la merce ordinata.

La truffatrice, sembra una giovane donna sulla trentina, ha “incassato” il rifiuto a consegnare quanto prenotato dalla “madre” e si è allontanata senza dire una parola.

L’allarme è ormai scattato tra i commercianti e difficilmente l’autrice dei raggiri riuscirà a metterne a segno altri mentre le forze dell’ordine indagano per cercare di dare un’identità all’autrice delle truffe, di poco conto, ma decisamente fastidiose anche perché minano il rapporto di fiducia che spesso lega clienti e commercianti dei “negozi di quartiere”.

