Serie B, la Lega ufficializza il playout tra Sampdoria e Salernitana

Genova – Sono state ufficializzate le date del playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria, nonostante il ricorso del club campano al Tfn e all’udienza fissata per venerdì 13. La doppia sfida era già stata fissata dalla Lega Serie B, che in attesa dell’udienza di secondo grado che avrebbe dovuto coinvolgere il Brescia (che ha rinunciato dopo la mancata iscrizione al campionato) non aveva ancora ufficializzato le due partecipanti. Adesso, invece, è arrivato il comunicato ufficiale: i campani sfideranno i blucerchiati.

La Sampdoria, dopo una stagione disastrosa sotto tutti i fronti che ha visto i blucerchiati retrocedere anche con la Primavera e con la formazione Women, si ritrova adesso un’altra occasione da non fallire per evitare la prima storica retrocessione in Serie C, che era maturata sul campo dopo il pareggio a Castellammare di Stabia nell’ultima di campionato.

A più di un mese da quella sera, la squadra guidata dal duo Evani-Lombardo tornerà al Ferraris dove sfiderà quella allenata da Pasquale Marino: l’andata è in programma a Genova domenica 15 giugno alle ore 20:30, il ritorno a Salerno venerdì 20 giugno alle ore 20:30.

