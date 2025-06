Tragedia sul Monviso, ritrovati morti due alpinisti savonesi

Cuneo – Sono un uomo e una donna originari della provincia di Savona i due alpinisti che sono stati trovati morti questa mattina nei pressi del Monviso.

L’allarme è stato lanciato nella serata di ieri, martedì 10 giugno, da familiari delle due vittime – partite lunedì mattina – che avevano perso da alcune ore i contatti con i loro cari.

Sul posto sono giunte le squadre del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco, che hanno perlustrato la zona anche grazie all’ausilio dell’elicottero. Ed è proprio mentre si trovava in volo, che gli operatori del mezzo hanno individuato i due corpi senza vita nei pressi del canale Coolidge. I soccorsi che sono riusciti a recuperare i corpi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Al momento non è stata ancora chiarita la causa della morte. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari per ricostruire le ultime ore di vita dei due alpinisti.

