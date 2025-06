Tragedia sul Monviso, sono Michele Bruzzone e Daniela Colocci gli alpinisti trovati morti

Cuneo – Sono Michele Bruzzone e Daniela Colocci i due alpinisti originari della provincia di Savona che questa mattina sono stati trovati morti nel canale Coolidge, sulle pendici a nord del Monviso. Il primo, originario di Cengio, era il titolare di una pizzeria in località Rocchetta, mentre la seconda era un carabiniere che prestava servizio a Varazze.

L’allarme è stato lanciato nella serata di ieri, martedì 10 giugno, dopo che i parenti e i cari delle due vittime non riuscivano più a mettersi in contatto con loro.

Le squadre del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco hanno avviato le ricerche e in mattinata hanno sorvolato con l’elicottero proprio la zona del canale Coolidge, dove dopo alcuni minuti sono stati avvistati i due corpi, recuperati ormai senza vita e trasferiti alla camera mortuaria dell’ospedale di Saluzzo. Al momento dei soccorso, purtroppo, per i due alpinisti non c’è stato più nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Al momento risulta ancora da chiarire la causa della loro morte, mentre gli accertamenti aiuteranno a ricostruire le loro ultime ore di vita.

Intanto, la notizia ha lasciato sgomenti le comunità del savonese colpite dalla tragedia, che in queste ore si stanno unendo nel dolore dei familiari.

