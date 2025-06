Aeroporto di Genova, volo per Londra in ritardo di 6 ore

Genova – Fino a 250 euro di risarcimento per ogni biglietto. E’ quanto potranno chiedere – a titolo di rimborso per i disagi subiti – i passeggeri del volo Genova Londra “bloccati” in aeroporto, martedì scorso, per un problema della compagnia aerea Ryanair.

Lo prevede la normativa del Regolamento Europeo 261/2004, secondo cui i passeggeri possono richiedere ed ottenere la somma quale risarcimento o tecnicamente compensazione pecuniaria qualora il ritardo sia dovuto a problematiche della compagnia aerea.

L’aereo Genova – Londra (FR973) doveva partire lo scorso martedì 10 giugno intorno alle 22,40 ma è arrivato alle 4,04 con un ritardo di oltre 6 ore che ha causato pesanti disagi per i passeggeri.

Turisti che sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Genova e che ora chiedono di essere risarciti anche perché sembrerebbero escluse circostanze eccezionali come condizioni meteo o bird strike visto che nella giornata martedì nella tratta aerea in questione si registrava tempo buono.

Per chiedere 250 euro i passeggeri possono fare istanza alla compagnia aerea, rivolgendosi ad una claim company come ItaliaRimborso.it o ad un caf.