Genova, falco centrato da un colpo di fucile, arriva la denuncia dell’ENPA

Genova – Un altro episodio di violenza nei confronti degli animali selvatici. In questo caso, fortunatamente, il falco lodolaio che è stato colpito con un pallino da caccia che gli ha causato gravi ferite è stato portato al CRAS di Genova dove è stato sottoposto a tutte le cure necessarie. Ecco, di seguito, la denuncia dell’ENPA:

Qualche giorno fa è arrivato al nostro CRAS un lodolaio in condizioni gravissime: trauma cranico, escoriazioni sulla testa, visibilmente stordito e dolorante.

Dopo gli accertamenti radiografici, la scoperta che troppo spesso facciamo: un pallino da caccia conficcato nell’addome.

Fortunatamente non ha colpito organi vitali, ma il pallino è bastato a causare un violento contraccolpo: il rapace ha perso il controllo in volo, sbattendo rovinosamente contro un ostacolo o per terra.

⁣La situazione era così critica da richiedere l’inserimento di un catetere intraosseo, una procedura per garantire l’idratazione in animali in stato di shock.

Ancora una volta ribadiamo quanto il bracconaggio sia un atto: ILLEGALE, IGNOBILE ed INDEGNO di una società civile. Sparare a un animale selvatico, specialmente a una specie protetta, significa rubare un pezzo del nostro patrimonio naturale, un atto vile compiuto da chi non ha alcun rispetto per la vita e per il prossimo.I bracconieri NON sono “cacciatori”: sono ladri, criminali, delinquenti! E chi protegge la natura deve ribadirlo con forza!

Quello che più ci fa male è che queste storie passano spesso sotto silenzio. Non possiamo più accettare che la crudeltà venga scambiata per “tradizione”, o che questi atti vengano minimizzati. Questo lodolaio è sopravvissuto, resterà con noi in degenza, e faremo il possibile per ridargli il cielo. Ma quante altre creature non arrivano nemmeno a essere soccorse??

