Genova, fiamme negli ex cantieri navali Costaguta a Voltri

Genova – Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel primo pomeriggio di oggi dagli ex cantieri navali Costaguta, nel quartiere genovese di Voltri.

La struttura ha ospitato fino allo scorso anno gruppi di migranti in arrivo nel Porto di Genova con le navi di soccorso delle Onlus.

A segnalarlo sono stati alcuni residenti della zona che hanno visto il fumo alzarsi e diventare sempre più scuro e abbondante. Dalle case sarebbero state avvistate anche fiamme che hanno fatto immediatamente pensare ad un incendio in corso.

Moltissime le chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le ambulanze.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che non ci fossero persone all’interno al momento dell’incendio e che non risulterebbero feriti o intossicati. In ogni caso, a circa un’ora dall’intervento, sono ancora in corso tutti gli accertamenti dei soccorritori. L’incendio sarebbe però sotto controllo.

Oltre che accertare che all’interno non fosse presente nessuna persona, i prossimi accertamenti serviranno anche a chiarire quali siano state le cause dell’incendio.

