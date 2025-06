Genova, sotto controllo l’incendio agli ex cantieri navali Costaguta a Voltri

Genova – Sarebbe sotto controllo l’incendio scoppiato questo pomeriggio, intorno alle ore 15:30, presso gli ex cantieri navali Costaguta nel quartiere genovese di Voltri (clicca qui per leggere la notizia).

Nel giro di pochi minuti, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 con ambulanze e automediche.

Fortunatamente, non si registrerebbero persone rimaste ferite e intossicate e, probabilmente, al momento dello scoppio dell’incendio non era presente nessuno all’interno del capannone coinvolto. Fino allo scorso anno, la struttura ospitava alcuni migranti che arrivavano al porto di Genova.

Al momento non ancora in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco, sia per escludere definitivamente il coinvolgimento di persone sia per chiarire con certezza le cause

che hanno dato origine alle fiamme. Come detto, l’incendio sarebbe ora sotto controllo: a testimoniarlo anche la colonna di fumo che si alza dai cantieri verso il cielo, certamente meno densa rispetto a poco fa.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]