Genova, torna il Rally della Lanterna: le modifiche alla viabilità per venerdì e sabato

Genova – Il Rally della Lanterna torna con la sua 41°edizione e sabato 14 giugno animerà le strade genovesi.

Per poter consentire in sicurezza lo svolgimento della gara e le prove, per venerdì 13 e per sabato 14 giugno sono state adottate le seguenti disposizioni di modifica per la viabilità e la sosta.

Venerdì 13 giugno, dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, e comunque fino a cessate esigenze, in occasione del test di gara e della successiva prova speciale a1 “Sant’Eusebio di km 2,370” è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, i pedoni e gli animali con conduttore (in quanto zona particolarmente frequentata da quadrupedi in passeggiata):

– in via Montelungo dall’ incrocio con via Castagnato fino al bivio “Avicola Antiga” ad esclusione dei veicoli di emergenza.

– in via san Colombano – intersezione via Montelungo, filtraggio da parte del personale della Polizia locale che, quando possibile, consentirà ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni laddove le stesse non siano ricomprese all’ interno del percorso di gara.

In piazza chiesa di sant’Eusebio, all’intersezione con via Valtrebbia, è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, pedoni e animali con conduttore, con filtraggio da parte del personale della Polizia locale che, quando possibile, consentirà ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni laddove le stesse non siano ricomprese all’ interno del percorso di gara.

In via Montelungo è istituito il divieto di sosta, con relativa adozione dell’orm 1/2025 da parte della Polizia locale, su ambo i lati dall’incrocio con via Castagnato e fino al bivio “Avicola Antiga” per consentire in sicurezza le prove dei test di gara e la prova speciale.

In salita sant’Eusebio istituzione del senso unico di marcia in direzione ascendente (da via Adamoli verso via Montelungo) dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.30 e comunque fino a cessate esigenze per motivi di sicurezza.

Dalle ore 00 di giovedì 12 giugno alle ore 22 di sabato 14 giugno, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli e divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti (esclusi i veicoli autorizzati dagli organizzatori), con relativa adozione dell’orm 1/2025 da parte della Polizia locale, nelle seguenti aree:

-piazzale Atleti e Azzurri d’ Italia (tutto il piazzale)

-via G. De Prà (tutta la via)

-via Clavarezza

-piazzale Marassi solamente il tratto dallo spigolo lato monte della via Clavarezza allo spigolo lato mare di via Angeli del fango; dovrà essere lasciato libero il passo carrabile afferente alla Casa circondariale di Marassi ubicato immediatamente a mare del civico 1.

Dalle ore 00 di giovedì 12 giugno alle ore 22 di sabato 14 giugno, è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti (esclusi i veicoli autorizzati dagli organizzatori), con relativa adozione dell’orm 1/2025 da parte della Polizia locale, per il deposito temporaneo dei carrelli per trasporto autovetture afferenti alla manifestazione nell’ area di parcheggio uscita casello autostradale Ge-est individuata p2.

In via del Piano, all’altezza dell’intersezione con via Monticelli, posizionamento del segnale di preavviso di chiusura di via G. de Prà all’ altezza via Casata Centuriona.

