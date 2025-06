Porto di La Spezia, Bruno Pisano commissario straordinario

La Spezia – Bruno Pisano è stato ufficialmente nominato commissario straordinario del Porto.

La nomina è arrivata oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha firmato il decreto di nomina come commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, per i porti di La Spezia e Marina di Carrara.

La nomina è stata formalizzata in conformità con le procedure previste dalla normativa vigente, a decorrere dal 16 giugno 2025.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel comunicare la nuova nomina ha espresso gratitudine al commissario uscente, Federica Montaresi, per il lavoro svolto

Il nuovo Commissariosi troverà a fronteggiare sfide fondamentali per lo sviluppo dell’intero sistema portuale del Mar Ligure Orientale.