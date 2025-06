Tragedia a Cairo, morto un 19enne, indagini in corso

Cairo Montenotte (Savona) – Indagini in corso per ricostruire la tragedia avvenuta ieri sera, intorno alle 22 quando il corpo senza vita di un ragazzo di 19 anni è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria. Quello che inizialmente era sembrato un incidente da investimento di un convoglio ferroviario sta diventando un mistero da sciogliere perché il ragazzo potrebbe essere invece precipitato dalle scale della ex centrale elettrica.

Una caduta accidentale, magari durante un tentativo di esplorazione come sempre più spesso se ne vedono sui social e sul web o un gesto disperato tutto da chiarire.

Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto nei pressi del casello ferroviario sulla linea Savona-Alessandria, lungo la strada che porta in Val Cummi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Bianca di Cairo insieme all’automedica del 118 ma per il ragazzo ormai non c’era più nulla da fare.

Il corpo è stato trasferito in obitorio per le verifiche del caso mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di fare chiarezza su quanto avvenuto.

Nelle prossime ore verranno ascoltati i familiari e gli amici del giovane per ricostruire le ultime ore e per capire se ci possano essere dei motivi tali da spingere il ragazzo ad un gesto disperato o se, invece, avesse una passione per l’urbex e per le esplorazioni in ambienti abbandonati o comunque “difficili” che potrebbe aver portato a salire l’altissima scala dell’impianto.