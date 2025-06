Alpinisti morti sul Monviso, sabato il funerale di Michele Bruzzone

Cengio (Savona) – Verrà realizzata nei locali della pizzeria la Conca d’oro la camera ardente per l’estremo saluto a Michele Bruzzone, il ristoratore con la passione dell’alpinismo morto lunedì scorso durante una scalata al Monviso.

Familiari ed amici si raccoglieranno presso il locale per una veglia funebre prima del funerale che si svolgerà domani, sabato 14 giugno, alle 11.45, nella chiesa di San Nicola a Rocchetta,

Il 55enne, conosciuto con il soprannome di “Gimbo”, era originario di Plodio ma da tempo viveva a Cengio dove gestiva la pizzeria molto apprezzata e conosciuta.

La passione per l’alpinismo lo portava spesso in montagna e certamente l’impresa del canalone Coolidge faceva parte dei sogni di alpinista che Bruzzone voleva coronare con Daniela Colocci, 33 anni, carabiniere della stazione di Varazze e prima in servizio a Pegli, quartiere di Genova.

Non è ancora chiaro cosa abbia tradito i due. Forse una frana o un improvviso malore di uno dei due ma i corpi sono stati ritrovati dopo ore di ricerche dagli uomini del Soccorso Alpino di Cuneo.

La comunità di Plodio e di Rocchetta si stringerà domani per l’ultimo saluto a Michele Bruzzone.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]