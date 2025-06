Genova, migliorano le bambine ferite da un’impalcatura in via Zara

Genova – Migliorano, all’ospedale Gaslini, le due bambine di 7 e 9 anni investite ieri pomeriggio dalla caduta di una impalcatura in via Zara, nel quartiere di Albaro.

Le due bambine stavano andando ad una lezione di danza quando un ponteggio sistemato per evitare la caduta di calcinacci ha ceduto per cause ancora da accertare ed è caduto investendole in pieno.

Una delle bambine ha riportato una brutta ferita alla testa mentre l’altra è stata colpita ad un braccio.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17 e le piccole sono state subito soccorse dai genitori di altre bambine presenti alle lezioni di danza e che hanno poi chiamato il 118 che ha inviato due ambulanze della Croce Bianca Genovese.

Le piccole sono state stabilizzate e trasferite al Gaslini in codice giallo, intermedio come gravità.

Gli esami medici hanno escluso fortunatamente lesioni gravi ma resta da chiarire come mai la struttura in tubi di metallo abbia improvvisamente ceduto cadendo sulle bambine.

In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine e dell’ispettorato della Asl 3.

