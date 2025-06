Genova, presa banda di borseggiatori che colpiva sui treni

Genova – Sono sospettati di aver messo a segno molti furti sui treni della Liguria i cinque fermati dalla polizia ferroviaria a seguito di indagini mirate.

Nella mattinata del 4 giugno scorso, il personale della Polizia Ferroviaria della stazione di Genova Principe ha identificato 5 persone, di cui due donne, già note al personale Polfer poiché autori di reati contro il patrimonio commessi nelle ultime settimane in ambito ferroviario.

I cinque, irregolari sul Territorio Nazionale, sono stati accompagnati presso gli Uffici della Polfer dove uno di loro è stato trovato in possesso di un pc rubato il giorno precedente a bordo di un treno, e per questo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Gli agenti hanno poi restituito il portatile al legittimo proprietario.

Durante gli accertamenti, il gruppo di giovani ha manifestato atteggiamenti di insofferenza, poi sfociati in atti di violenza che hanno causato lesioni agli operatori di polizia, motivo per il quale tre di loro sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le due donne sono state denunciate in stato di libertà per lo stesso reato.

Una delle due è stata congedata poiché non espellibile in mancanza dei presupposti di legge, l’altra è stata messa a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in attesa che venisse convalidato l’accompagnamento coatto alla frontiera.

Nel contempo, sulla base di accertamenti, la squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer ha individuato un’abitazione in uso a due degli indagati, effettuando una perquisizione domiciliare autorizzata dalla competente Autorità Giudiziaria che ha portato al ritrovamento e al contestuale sequestro di ulteriore materiale rubato, presumibilmente “ottenuto” da furti commessi sempre in ambito ferroviario.

Tra la refurtiva rinvenuta, un telefono e il pc portatile erano stati accuratamente avvolti in un involucro di carta stagnola, ritenendo impropriamente che, tale accorgimento, potesse impedirne una loro eventuale localizzazione poiché proprio alcuni degli indagati, attraverso questa tecnica, erano stati recentemente rintracciati e denunciati per simili reati sempre dagli agenti della Polfer.

