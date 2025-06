Genova, pronto a riaprire Klainguti, lo storico locale fondato nel 1828

Genova – É finalmente pronta a riaprire il ‘Gran Bar Pasticceria Fratelli Klainguti‘ situato in piazza di Soziglia, nel centro storico genovese. Il locale è uno dei simboli dei vicoli di Genova e, più in generale, di tutta la città.

Aperto quasi duecento anni fa, nel 1828, è ormai prossimo alla riapertura dopo un periodo di chiusura grazie all’impegno del gruppo Douce di Michel Paquier e del socio Carlo Ponte. Il via alla nuova attività è in programma giovedì 19 giugno alle ore 8:00.

Michel Paquier, forte della sua pluriennale esperienza nella pasticceria di alta qualità con l’insegna Douce, ha detto: “È un onore e una grande responsabilità ridare vita a un luogo così significativo. Il nostro obiettivo è stato fin dall’inizio quello di preservare l’autenticità e la storia di Klainguti, mantenendo il rispetto delle tradizionali ricette pur introducendo quelle innovazioni che la moderna sensibilità alimentare richiede. Con il mio socio abbiamo investito non solo nella riapertura, ma nel restauro di un pezzo di Genova. L’abbiamo rilevata con l’amore e la passione che si dedicano a una bottega storica, per assicurarne un futuro prospero”.

