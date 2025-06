Pegli, ritrovato l’uomo disperso in mare ieri sera

Genova – E’ stato ritrovato sano e salvo solo intorno alla mezzanotte l’uomo disperso nella serata di ieri sulla spiaggia del lungomare di Pegli, nel ponente cittadino. Per cercarlo, dopo l’allarme scattato in serata, sono state impegnate le pilotine della Guardia Costiera, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco ed l’elicottero che ha sorvolato a lungo lo specchio d’acqua davanti al lungomare.

Tutto è iniziato quando un barista ha notato uno zaino sulla spiaggia e non ha visto rientrare la persona che lo aveva lasciato: un uomo sui 50 anni.

A quel punto ha temuto che si fosse verificata una tragedia e non vedendo nessuno in mare ha chiamato il numero di emergenza 112 che ha subito inviato sul posto i soccorsi.

Ricerche sono state avviate da terra ma soprattutto via mare, con le pilotine della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco a pattugliare il tratto di mare.

Sul posto anche l’elicottero “Nemo” della Guardia Costiera decollato da Sarzana e dotato di sistemi di rilevamento a infrarossi, in grado di vedere le persone in mare anche in condizioni di buio totale e che ha sorvolato a lungo il tratto di mare.

Intorno alla mezzanotte l’uomo è stato ritrovato, sano e salvo e un pò confuso.

Non è chiaro se sia stato trovato in mare o sulla costa.

La persona è stata trasferita all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per accertamenti e per verificare le sue condizioni di salute.