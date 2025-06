Savona, gravemente ferita una donna che stava scendendo da un bus

Savona – Un grave incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna, venerdì 13 giugno, in piazza del Popolo a Savona, dove una donna che stava scendendo dal bus con il suo cane ha perso l’equilibrio venendo travolta dallo stesso mezzo pubblico.

Sul posto sono giunti gli agenti delle forze dell’ordine e i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure necessarie nei confronti della donna per trasportarla in un secondo momento in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Paolo. Le sue condizioni sarebbero gravi e a preoccupare sarebbe soprattutto una seria ferita ad un piede.

Gli agenti giunti sul posto hanno dato il via anche ai rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e, in tal senso, sono state ascoltate anche alcune testimonianze delle persone presenti. Tra le prime ipotesi, ci sarebbe quella della partenza affrettata del mezzo, che avrebbe causato la caduta della donna e che l’avrebbe poi travolta.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]