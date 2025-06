Savona, in casa 1,7 kg di cocaina e una pistola: arrestato un 24enne

Savona – Un giovane di 24 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione di un’arma da fuoco.

Il 24enne è stato colto in flagranza di reato in zona Fornaci mentre cedeva una piccola dose di sostanza stupefacente ad una persona, segnalata poi alla Prefettura come consumatore.

Gli agenti hanno così di procedere con una perquisizione all’interno dell’abitazione del giovane. Nell’appartamento sono stati rinvenuti 1,7 chilogrammi di cocaina (circa 1kg in un panetto, mentre la restante parte in dosi più piccole), 1200 euro in contanti che sono stati considerati provenienti dall’attività illecita e una pistola calibro 6 funzionante e con un colpo in canna.

Tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato, mentre il giovane è stato arrestato.

