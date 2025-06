Bogliasco, serpente entra in casa e si nasconde nel divano

Bogliasco (Genova) – Chi abbia avuto più paura è difficile stabilirlo ma certamente è stata una serata movimentata per una famiglia residente sulle alture di Bogliasco e per un serpentello che aveva deciso di entrare in casa e nascondersi nel divano.

Quando la famiglia è rientrata si è subito accorta della presenza dell’animale e dopo qualche momento di comprensibile spavento, ha deciso di chiamare Gian Lorenzo Termanini che da anni insegue, cattura e libera in ambiente adeguato, ogni tipo di animale.

La guardia zoofila-ambientale è arrivata nell’abitazione e con grande pazienza, sangue freddo e un bel guantone spesso, ha inseguito e catturato il rettile che, nonostante le ridotte dimensioni e l’assenza di veleno, non è stato certamente “collaborativo”.

L’esemplare di “coronella” è stato preso in custodia e liberato in un bosco vicino dove continuerà a rendersi utili mangiando topi e piccoli roditori mantenendo l’equilibrio ambientale e la bio-diversità.

