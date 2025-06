Genova, al Cinema all’aperto sul depuratore di Quinto

Genova – Guardare un film sul maxi schermo del Cinema ma seduti su una sdraio, con le cuffie e la brezza fresca del mare che fa dimenticare la canicola. E’ quanto offre il nuovo Cinema all’aperto che apre venerdì 20 giugno sul depuratore di Quinto.

Torna per il secondo anno il cinema all’aperto di Circuito a Quinto, l’area dei giardini Lercaro (sul depuratore) che a luglio del 2024 è stata restituita alla cittadinanza dopo il lavoro di riqualificazione eseguito da Circuito.

La rassegna prende il via venerdì 20 luglio 2025, alle ore 21.30, con “Diamanti” di Ferzan Özpetek, che sarà replicato il giorno successivo, una storia ambientata tra i magnifici abiti dell’alta moda sfoggiati da Kasia Smutniak e Carla Signoris.

Un cast in cui è forte la componente femminile, con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Vanessa Scalera, Mara Venier fra le altre, per il film vincitore del David di Donatello assegnato dagli spettatori.

La prima parte prosegue fino al 20 luglio con i migliori titoli della stagione appena conclusa. Intorno all’area dedicata alla proiezione, con lo schermo allestito sul lato ovest, in posizione rovesciata rispetto all’anno scorso, nel corso della giornata sono a disposizione degli spettatori il bistrot, il campo sportivo, i giochi per bambini e il solarium.

In due mesi nel 2024 la novità di Circuito sul Mare, ha totalizzato oltre 7.000 spettatori.

Domenica 22 e lunedì 23 giugno il programma prevede la proiezione di “Napoli – New York” di Gabriele Salvatores, che racconta la storia di emigrazione di due ragazzini nel secondo dopoguerra.

Martedì 24 giugno si passa alla commedia francese “L’orchestra stonata” di Emmanuel Courcol, sulla storia di due fratelli divisi dalla vita che scoprono l’esistenza l’uno dell’altro e imparano a volersi bene.

Mercoledì 25 giugno “Il mio giardino persiano” offre uno sguardo sull’Iran contemporaneo, dove l’incontro fra due persone sole offre una felice e inaspettata possibilità di riscatto.

Giovedì 26 giugno è la serata dedicata a una delle commedie più fortunate della stagione, “Follemente” di Paolo Genovese, con Pilar Fogliati, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Maurizio Lastrico, Maria Chiara Giannetta, Marco Giallini, Claudio Santamaria, Manuela Fanelli, Vittoria Puccini, Claudia Pandolfi.

Spazio a bambini e famiglie venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno (in replica venerdì 11 e sabato 12 luglio) con il live action “Lilo & Stitch”, storia d’amicizia tra una bambina solitaria e un extraterreste scambiato per un cane.

Lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio (in replica domenica 20 luglio), si cambia genere con “Fuori” di Mario Martone con Matilda De Angelis, Elodie e Valeria Golino, quest’ultima nel ruolo di Goliarda Sapienza, l’autrice de “L’arte della gioia”, di cui il film rievoca l’esperienza in carcere.

Mercoledì 2 luglio, un altro fatto storico è al centro di “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini, sulle cavie obbligate ad assaggiare pranzi e cene destinati ad Adolf Hitler, per assicurarsi che non fosse avvelenato.

Azione allo stato puro giovedì 3 luglio con “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, di cui è grande e spericolato protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Venerdì 4 e sabato 5 luglio (in replica venerdì 18 e sabato 19 luglio) “Dragon Trainer” è un fantasy fra draghi e vichinghi in lotta fra loro nella selvaggia e remota isola di Berk. Domenica 6 luglio “La città proibita” di Gabriele Mainetti è la risposta italiana d’autore ai film di genere, con Marco Giallini e Sabrina Ferilli: azione, amore e kung fu in un’inedita Roma multietnica.

Lunedì 7 luglio si prosegue con “Tre amiche” di Emmanuel Mouret, sugli amori che finiscono e cambiano, sconvolgendo gli equilibri fra le amicizie più consolidate.

Martedì 8 luglio è dedicato a un film a metà fra giallo e commedia noir, “Sotto le foglie” di François Ozon: una quiche ai funghi tossici cambia i destini di due famiglie, in un paesino della Borgogna.

Mercoledì 9 luglio, “La ricetta segreta del signor Takano” è la storia delicata di uomo che consacra la sua vita alla perfezione delle piccole cose, come la ricetta del tofu, e di un’amicizia arrivata come un regalo.

Giovedì 10 luglio torna sul grande schermo “Conclave” di Edward Berger, un film sulle dinamiche ufficiali e segrete che portano all’elezione del Papa: con Ralph Fiennes.

La serata di domenica 13 luglio è dedicato al vincitore dell’Oscar per la migliore animazione dell’anno: “Flow: un mondo da salvare” di Gints Zilbalodis.

Lunedì 14 luglio “A Complete Unknown” di James Mangold ripercorre la vita e l’arte di Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet. Martedì 15 luglio la storia di una modella e fotografa di guerra è descritta da Ellen Kuras con “Lee Miller”, interpretata da Kate Winslet. Mercoledì 16 e giovedì 17 luglio, settimo episodio della serie intramontabile che ha reso popolari i dinosauri con “Jurassic World – La rinascita” di Gareth Edward.