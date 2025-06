Genova, autopsia per il pensionato morto per overdose di eparina

Genova – Sarà l’autopsia, prevista per lunedì 16 giugno, a chiarire le cause del decesso del pensionato di 75 anni morto all’ospedale San Martino per una sospetta overdose di eparina. L’uomo era in cura all’ospedale Evangelico di Voltri dove era stato ricoverato per uno stat influenzale che non voleva guarire. Tra i farmaci somministrati anche l’eparina, normalmente utilizzata per prevenire trombi e coaguli nel sangue.

Secondo i sospetti delle indagini in corso, l’uomo avrebbe ricevuto ben due dosi nel giro di poche ore e questo avrebbe causato emorragie e sanguinamenti che ne hanno causato la morte.

Il trasferimento al San Martino quando la situazione si è fatta critica non ha salvato la vita al pensionato che è deceduto senza che i medici potessero fare nulla.

I controlli interni all’ospedale Evangelico e gli esami condotti sul paziente hanno fatto comprendere il dramma avvenuto e fatto aprire un’indagine della Procura che ora verificherà chi e cosa abbia causato l’errore che è costato la vita al pensionato.

All’ospedale di Voltri è stata aperta una seconda indagine, interna, per verificare cosa sia andato storto e come sia potuto avvenire un errore tanto grave.

Lunedì l’autopsia dirà come è morto il pensionato e le indagini chiariranno di chi sia la responsabilità.