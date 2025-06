Tragedia a Cairo Montenotte, 35enne muore annegato in un lago artificiale

Cairo Montenotte (Savona) – Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno, nei pressi del Parco dell’Adelasia, nel territorio comunale di Cairo Montenotte.

Qui un uomo di 35 anni è morto annegato in un lago artificiale.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco ed è pure stato allertato l’elisoccorso ma, purtroppo, per il 35enne non c’è più stato niente da fare e i medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e anche la causa della morte: al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

In tal senso, sono state ascoltate anche le testimonianze di alcune persone presenti, che potrebbero aiutare a fare maggiore chiarezza su quanto accaduto.

