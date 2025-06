Favale di Malvaro, migliora la ragazzina caduta nel dirupo

Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino le condizioni della ragazzina di 14 anni caduta in un dirupo, ieri pomeriggio, mentre giocava con amici sulla strada provinciale 56 che dal passo della Scoglina porta verso Barbagelata, nel Comune di Favale di Malvaro. Un volo di diversi metri che fortunatamente non ha causato lesioni mortali.

Sul posto, allertati dagli amici della giovane, sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e il 118 con l’ambulanza della Croce Rossa di Cicagna

I vigili del fuoco hanno raggiunto la ragazzina nel canalone e l’hanno messa in sicurezza su una barella. Il personale paramedico ha richiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha trasferito la ragazzina in città nel più breve tempo possibile.

I medici hanno escluso lesioni gravi e la ragazzina non è in pericolo.